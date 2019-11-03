Çetinkaya kan kaybetmeye devam ediyor

Çetinkaya, Gönyeli karşısında da öne geçtiği maçı kaybederek, kan kaybetmeye devam edip, puansız son sırada kalmaya devam etti. Çetinkaya'da kaptanı Serkan Önet, kırmızı kart gördü. Çetinkaya'da Esin'in ilk golünde savunmanın, ikinci golünde ise kaleci Kani'nin hataları dikkat çekti

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı.

Hakemler:Ali Özer,Mustafa Torun,Özal Çağlayan, (Tufan Çerçioğlu.)

Çetinkaya:Kani,Hakan,Çağdaş,Batuhan,Burak(Tunç),Serkan,Ümitcan(Toykan),Allen(Ceylan),Boniface,Amani.Mustafa.

Gönyeli:Kemal,Tufan,Kahraman,Eray,Mehmet,Chrıstıan,Efosa,Felix,Raif(İbrahim),Sabri(Süleyman),Esin.

Goller: Dk. 6 Boniface(Çetinkaya), Dk. 7 ve 55 Esin, Dk. 90 Süleyman (Gönyeli)

Hakan Ahmet SAÇAR

K-Pet Süper ligi sekizinci haftasında karşılaşan Çetinkaya ve Gönyeli takımları arasındaki müsabakayı konuk ekip Gönyeli 1-3 kazandı.

İlk yarısı denk güçlerin mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmada devre de karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi. İkinci devre de ise, her iki takım da skoru kendi lehine çevirmeye gayret gösterse de, Çetinkaya kaptanı Serkan'ın, çift sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kalmasını fırsata çeviren Gönyeli, bulduğu iki golle haftayı üç puanla kapatan taraf oldu.Ev sahibi Çetinkaya ise henüz puanla tanışamadan puansız ligin dibine demir atmış oldu.

6. dakikada gelişen Çetinkaya atağında, Mustafa'nın ara pasıyla kaleciyle karşı, karşıya kalan Boniface yerden bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

7. dakikada soldan gelişen Gönyeli atağında Christian tarafından kale alanı içerisine ortalanan topu, Esin yakın mesafeden kafayla filelere göndererek skoru eşitledi.1-1.

55. dakikada oyuna sonradan giren İbrahim'in yapmış olduğu ortayı, yine Esin kafayla filelere göndererek, kendisinin ve takımın ikinci golünü kaydetmiş oldu.1-2.

63. dakikada Çetinkaya'nın kullandığı köşe atışında Gönyeli defansı topu uzaklaştırmaya çalıştı, topu önünde bulan Allen'in çekmiş olduğu sert şutu kaleci Kemal kornere tokatladı.

85.dakikada sağdan gelişen Çetinkaya atağında Boniface'nın sıfıra kadar inip, penaltı noktasına kestiği topa çok kötü bir vuruş yapan Toykan topu üstten dışarı attı.

90. dakikada ani gelişen Gönyeli atağında Efosa'nın sağdan getirip kale alanı içerisine kestiği topa vuran Süleyman maçın skorunu belirledi.1-3.