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Çetinkaya kaçamadı

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Çetinkaya, Binatlı deplasmanında uzun süre önde götürdüğü maçta uzatmaların son dakikasında kalesinde gole engel olamayarak 1 puana razı oldu. Çetinkaya bu puanla sonunculuktan kurtuldu. Binatlı ise daha üstün oynadığı maçta beraberliği kurtardığına sevindi

Çetinkaya kaçamadı

Yer: Üner Berkalp Stadı

Hakemler: Emre Öztaşlı, Cem Öksüzoğluları, Abdullah Genç

Binatlı: Yunus, Bayram, Alaattin, Ayhan(Mehmet), Behnam, Abdullah(Cenkay), Serkan(Mehmetali), Muammer, Debola, Moses, Mustafa

Çetinkaya: Kani, Tunç, Ümitcan(Çağdaş), Burak, Batuhan, Doğukan, Toykan (Mehmet), Hakan(Cemal), Amani, Boniface, Mustafa

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Ligin 13. hafta maçında Binatlı, Çetinkaya'yı, konuk etti. 1-1 tamamlanan maç sonunda Binatlı 12. sırada kalırken, Çetinkaya haftalardan sonra, maç fazlasıyla da olsa son basamaktan kurtulup 15. sıraya yükseldi.

Maç dengeli başlarken, 17. dakikada Çetinkaya'nın kazandığı penaltı vuruşunu Mustafa Yaşinses gole çevirdi. 0-1

Geriye kalan bölümde Binatlı'nın çabaları gol getirmezken, devre 0-1 sona erdi.

İkinci devrenin uzun bölümünde Çetinkaya skoru korumayı başardı. Binatlı teknik direktörü İltaç Karayel ise gol için hamleler yaparken, savunma ve orta sahadan oyuncu çıkararak hücum oyuncusu oyuna aldı.

Forveti 5'leyen Binatlı, 90+5'te Mehmet Neşe'nin attığı golle skoru 1-1'e getirirken, taraflar birer puanla sahadan ayrıldılar.

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