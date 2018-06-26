Çetinkaya heyeti, Akpınar’ı ziyaret etti

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ve Çetinkaya Türk Spor Kulübü arasında isim işbirliğinin sona ermesinin ardından, Çetinkaya camiasını temsil eden bir heyet, GAÜ Kurucu Rektörü ve GAÜ Çetinkaya Onursal Başkanı Serhat Akpınar’a ziyaret gerçekleştirdi.

GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a gerçekleştirilen ziyarette, KAÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili ve GAÜ Çetinkaya Başkanı Doç. Dr. Asım Vehbi’de hazır bulunurken, ziyarete, Çetinkaya Başkan Vekili Hasan Hıdıroğlu, Çetinkaya Divan Başkanı Dr. Bülent Dizdarlı ve Futbol Şubesi’nden Erhan Soykut katıldı. 3 yıldır devam eden işbriliğinin sona ermesi ve yeni dönemde, iki kurum arasında yapılabilecek işbirliklerinin masaya yatırıldığı önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin sonunda Çetinkaya heyeti, bugüne kadar göstermiş oldukları destekten dolayı, Akpınar’a teşekkür plaketi takdim etti.