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Çetinkaya hayatta, Baf komada

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Çetinkaya, Baf Ülkü Yurdu’nu Hakan ve Mustafa Yaşinses’in golleriyle mağlup ederek ikinci devredeki ilk galibiyetini aldı. Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Baf Ülkü Yurdu, ikinci devrede henüz puanla tanışamadı

Çetinkaya hayatta, Baf komada

Hakemler: Kerem Eran, Ali Akçınar, Sertan Alkın

Çetinkaya: Kani, Allen, Emek, Mustafa, Serkan (Emir), Tunç, Hakan, Doğukan, Batuhan, James, Samuel(Mehmet)

BÜY: Erdoğan, Cevdet(Tahsin), Mustafa, Hüseyin, Fikri, İbrahim (Mehmet), Hasan, İsaac, Ömer(Doğan), Adeola, Kossi

K-PET Süper Lig’in 20. haftasında Atatürk Stadı’nda Çetinkaya Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Maçın başlaması ile birlikte yağmurun da başlaması zemini kayganlaştırdı.

İlk dakikada gelişen Çetinkaya atağında Hakan Karacaoğlu topu ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Golden sonra baskılı oynayan Çetinkaya farkı 2’ye çıkartmak istedi. Konuk ekip Baf aradığı pozisyonları üretemedi. İlk devrenin son dakikalarında Çetinkaya atağında Allen’in şutunu savunma çizgiden çıkardı, dönen topu Mustafa Yaşinses tamamladı. Kaleci Erdoğan son anda çıkardı.

İkinci devreye yine Çetinkaya hızlı başladı. Bu kez Mustafa Yaşinses sahneye çıktı ve farkı 2’ye yükselten golü kaydetti. 2-0

Karşılaşmanın 61. Dakikasında Baf Ülkü Yurdu’ndan Ömer’in yerine Doğan, Çetinkaya’dan Samuel çıktı Mehmet Söker girdi. Karşılaşmanın 69. dakikasında Cevdet’in yerine Tahsin oyuna girdi. 71. dakikada Çetinkaya’dan Serkan oyundan çıktı Emir Dolu oyuna girdi.

Stoper Emir bu maçta forvette görev yaparken,forvette maça başlayan Allen, stopere çekildi. 81. dakikada Baf Ülkü Yurdu’ndan İbrahim Hatay çıktı Mehmet Eren girdi.

84. dakikada Çetinkaya’dan Hakan çıktı Özcan girdi. Kalan dakikalarda skoru değiştirecek bir atak olmadı ve karşılaşma 2-0 Çetinkaya üstünlüğünde sona erdi.

K-Pet Süper Lig Puan Tablosu
 

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.

Mağusa Türk Gücü

20

16

2

2

65

19

46

50

2.

Türk Ocağı Limasol

20

12

6

2

35

19

16

42

3.

Doğan Türk Birliği

20

13

1

6

43

27

16

40

4.

Merit Alsancak Yeşilova

20

12

2

6

51

33

18

38

5.

Cihangir GSK

20

12

1

7

49

31

18

37

6.

Yenicami AK

20

11

3

6

61

39

22

36

7.

Küçük Kaymaklı TSK

20

9

3

8

38

38

0

29

8.

Lefke TSK

20

8

4

8

32

37

-5

28

9.

Göçmenköy İYSK

20

7

4

9

28

37

-9

25

10.

Baf Ülkü Yurdu

20

7

3

10

31

46

-15

24

11.

Hamitköy ŞHSK

20

7

2

11

36

50

-14

23

12.

Gönyeli SK

20

7

1

12

43

53

-10

22

13.

Binatlı YSK

20

5

3

12

31

43

-12

18

14.

Çetinkaya TSK

20

5

3

12

26

39

-13

18

15.

Düzkaya KOSK

20

4

2

14

26

59

-33

14

16.

Gençlik Gücü TSK

20

3

4

13

23

48

-25

13
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