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Çetinkaya genel kurul gerçekleştirecek

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Çetinkaya kalan 8 haftanın oynatılması kararının değerlendirilmesi gündemiyle, genel kurul gerçekleştirilecek. Genel kuruldan 8 maçın oynanması kararı çıkması durumunda Dr Bülent Dizdarlı’nın istifası gündeme gelecek

Çetinkaya genel kurul gerçekleştirecek

K-PET Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya’nın başkanı Dr Bülent Dizdarlı, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kalan 8 haftanın oynatılması kararını, Çetinkaya genel kurulunda değerlendirilmesi gündemiyle, genel kurul gerçekleştirilmesini talep etti.

30 Mayıs Cumartesi günü saat 18:00’de kulüp lokalinde gerçekleştirilmesi planlanan genel kurulda, Çetinkaya’nın kalan 8 maçı oynayıp – oynamaması oylanacak.

Çetinkaya’nın kalan 8 maçı oynaması kararı çıkması durumunda istifasını genel kurula sunacak.

Ülkemizin en önemli sağlıkçılarından olan Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr Bülent Dizdarlı yaptığı açıklamalarla, sosyal mesafenin korunması gereken, gerekli sağlık şartlarının olmadığı bir ortamda futbol veya başka bir sporun yapılmasına karşı çıkıyor.”

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