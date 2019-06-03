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Çetinkaya Futbol Akademisi antrenmanlarına başlıyor

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Çetinkaya Futbol Akademisi antrenmanlarına başlıyor
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Çetinkaya Futbol Akademisi 11 Haziran 2019 Salı günü saat 18:00'de yaz dönemi antrenmanlarına başlıyor. Çetinkaya Futbol Akademisinin koordinatörlüğünü teknik direktör  Ali Özçalışkan yapacak.
Çetinkaya kulübünden, Çetinkaya Futbol Akademisinin antrenmanlarına başlayacak olması ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Çocuklarımız geleceğimizdir. Onların sosyalleşmeleri, kendi değerlerimize sahip çıkmaları, spor yapmaları, kötü alışkanlıklardan uzak durmayı öğrenmeleri, grup çalışmalarının önemini anlamaları ve rutin hayatları içerisinde keyif alarak zaman geçirmeleri için bu fırsatı kaçırmayalım."
 

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