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Çetinkaya fırsat tepti

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Çetinkaya, önemli oyuncularından yoksun oynayan Doğan Türk Birliği karşısında puanı uzatmalardaki penaltı golüyle kurtarırken, alt sıralarda direk düşme tehlikesi yaşamaya başladı. Doğan Türk Birliği ise ikinci sıradaki yerini korudu

Çetinkaya fırsat tepti

Stat:  Mete Adanır Stadı

Hakemler: Mehmet Sezener, Halil Erdem Canaloğlu, Burak Mandıralı

Doğan Türk Birliği: Ozan Mercan, Erdinç Börekçi, Salih Güvensoy, Afün, Selim Saygı, Çağrı Kıral(Arda), Kenan Oshan, Rasaq Akannı, Sercan Demirman, Jonathan Weston, Ali Savaşan

Çetinkaya: Kani, Burak Emir, Cemal (Yusuf), Hakan Karacaoğlu, Mustafa Yaşınses, James Akpama, Doğukan (Recep), Allen, Toykan (Ceylan), Samuel(Ertunç) Batuhan Calban

Goller: Dk.84 Ali Akbulut (DTB), Dk.90 Mustafa Yaşinses (P)

K-Pet Süper Lig’in 25’nci haftasında maç eksiği ile 3’ncü sırada yer alan Doğan Türk Birliği, Çetinkaya’yı konuk etti.

Doğan Türk Birliği 84. dakikada Ali Akbulut’un golüyle üstünlüğü ele geçirmesine rağmen bunu maçın sonuna yansıtamadı ve 90’ncı dakikada Mustafa Yaşinses’in kullandığı penaltı vurulunda gole engel olamadıkarşılaşma 1-1 berabere bitti. Bu skorla 49 puana ulaşan Doğan 1 puan farkla tekrar ikinciliğe otururken, Çetinkaya 23 puanla 14’ncü sırada kaldı.

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