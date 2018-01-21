Çetinkaya farkla turladı

Çetinkaya, Maraş'ı 7-3 gibi farklı bir skorla mağlup ederek Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası'nda ilk turda tur atlayan 16. ve son takım oldu

Yer: Atatürk Stadı Hakemler: Hüseyin Eyyüpler, Hakan Gök, Latif Erişmen GAÜ Çetinkaya: Mehmet, Tunç, Serkan, Abbas, Hüseyin(Mustafa), Serhan(Muammer), Erdinç(Ümitcan), Eko, Sercan, Fae, Esin Maraş: Adem, Baki, Emre, Yavmi, Salih, Çağlar, Mustafa, Gökhan, Hamit(Orhan), Hakan(Eren), Faruk(Mustafa) Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası ilk turun son maçında GAÜ Çetinkaya, Atatürk Stadı'nda konuk ettiği Maraş karşısında oldukça rahat bir futbol sonrasında farklı galip gelerek ikinci tura yükseldi. Maça GAÜ Çetinkaya hızlı başladı. Henüz 6. dakika dolmadan GAÜ Çetinkaya skoru 3-0 yaparken, goller dakika Mustafa kendi kalesine, dakika 4 Eko ve dakika 6'da Esin'den geldi. Dakika 15'te Sercan farkı 4'e çıkarırken, dakika 25'te Faye skoru 5 - 0 yaptı. Dakika 30'da ise Maraş ilk golünü Yavmi ile buldu. 5 - 1 İlk devrenin skorunu belirleyen gol ise 33'te Esin'in penaltı golüyle geldi. 6-1 İkinci devre GAÜ Çetinkaya'nın oyunu rölantiye almasından yararlanan Maraş, goller buldu. 51'de Çağlar skoru 6-2 yaparken, 68'te sahneye çıkan Esin, hat trick yaparken, skor da 7-2 oldu. 80. dakikada ise Maraş'tan Eren skoru belirledi. 7-3