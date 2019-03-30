Çetinkaya evinde yabancılarıyla güzel

Çetinkaya, Atatürk Stadında rakiplerini devirmeye devam ederken, Amani ve Ugo'nun yıldızlaştığı maçta Gönyeli’yi de mağlup etti. Ugo'nun 2, Faye ve Hakan ile goller bulan Çetinkaya'ya mağlup olan Gönyeli'nin çöküşü devam etti

Yer: Lefkoşa Atatürk Stadı

Hakemler: Hakan Muhtaroğlu-Hakan Gök-Ali Karahasan

Çetinkaya: Cenk, Tunç, Doğukan(Samet dk. 35)(Cemal dk. 78), Burak, Batuhan, Burak, Behiç, Faye, Ugo, Hakan, Çağdaş, Amani(Erhan dk.87)

Gönyeli: Kemal, Talat, Menteş, Kehinde, Christian, Mehmet, Raif(Veli dk.74), Süleyman, Serkan, Kahraman(Abdo dk. 73), Kemal(Osman dk. 33)

Goller: Dk. 4 ve 55Ugo, dk. 13 Faye, dk. 77 Hakan(Çetinkaya) Dk. 39 ve 80 Serkan(Gönyeli)

K-Pet Süper Lig’in 24. haftasında Çetinkaya, Atatürk Stadında Gönyeli’yi de mağlup ederek, bu stadta üst üste sekizinci galibiyetini aldı. Maçta her 2 takımın da birer topu direkten döndü. Çetinkaya'dan Çağdaş ve Gönyeli'den Raif'in şutları direkte patladı.

Çetinkaya, Gönyeli karşısında başından sonuna kadar yağmur altında oynanan karşılaşmayı 4-2’lik skorla kazandı. Çetinkaya’nın maçtaki galibiyet gollerini Ugo (2), Faye ve Hakan Karacoğlu attı. Gönyeli’nin gollerini ise Serkan Karaoğlan kaydetti. Özellikle maçın başında Amani ve Ugo'nun etkili futboluyla rakibini ekarte eden ve 2 gol bularak rakibini çökerten Çetinkaya puanını 41 yaparak ligde üst sıralarda yer almaya devam etti.

Maddi sorunlarını aşamayan,önemli oyuncularından yoksun maça çıkan Gönyeli, üst üste 5. maçından da galibiyet çıkaramazken, 33 puanda kalıp, play out tehlikesini hissetmeye başladı.