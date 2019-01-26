Çetinkaya, Düzkaya’ya çarptı

Çetinkaya, Düzkaya karşısında öne geçmesine rağmen maçı kaybedip, ilk gün elenen tek K-PET Süper Lig takımı oldu. Düzkaya ise güçlü rakibini elemenin sevincini yaşadı

STAT: Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Eyyüpler, Necmi Bulut, Mert Ercan Bulut

DÜZKAYA: Yunus Yeşilırmak, Onur Rıza Seçkin, Okan Kibar, Mustafa Akış, Bilal Çeri, Reşat Erkıvanç, Cenker Pehlivan, Salih Zencirkıran(Dk.69 Serkan), Ahmet Karal(Dk.50 Süleyman), Uğur Balkan, Ferdi Kösem(Dk.90 Nersin)

ÇETİNKAYA: Cenk Yılmaz, Hakan Karacaoğlu(Dk.90 Samet), Serkan Önet, Batuhan Calban, Ömer Gül, Behiç Kum(Dk.68 Doğukan), Ugochukwu Nwachukwu, Herve Amani, Tunç Özgürgün, Erhan Kendirci,(Dk.46 Zeki), Çağdaş Arslan

KIRMIZI KART: Cenk(Devre Arası) (Çetinkaya)

GOLLER: Dk.55 Süleyman, Dk.88 Okan(Düzkaya), Dk.9 Ömer(Çetinkaya)

Kıbrıs Kupası'nda 1.tur maçlarında Çetinkaya, Düzkaya karşısında öne geçmesine rağmen maçı kaybedip, ilk gün elenen tek K-PET Süper Lig takımı oldu. Düzkaya ise güçlü rakibini elemenin sevincini yaşadı. Günün tek sürprizini yapan Düzkaya geriye düştüğü maçta Çetinkaya’yı mağlup ederken ikinci tura yükseldi.

Maçın henüz başında Ömer ile öne geçen Çetinkaya, devre arasında kalecisi Cenk’in kırmızı kart görmesiyle ikinci devreye hem moralsiz hem de eksik çıktı. Bunu değerlendiren Düzkaya, Süleyman ve Okan’ın golleriyle rakibini mağlup edip, turu geçti.