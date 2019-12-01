Çetinkaya diriliyor

Çetinkaya , Mehmet Bolkan yönetiminde yakaladığı çıkışla zirve hedefindeki ezeli rakibi Yenicami'yi de mağlup ederek, son 3 haftada 7. puanını hanesine yazdırdı. Düşüşü süren Yenicami ise zirve yarışında bir darbe daha aldı. Oldukça gerilimli geçen maç sonunda olaylar olurken, hakem Serkan Şimşek'e yönelik yoğun tepkiler oldu

Stad:Lefkoşa Atatürk Stadı. Hakemler:Serhan Şimşek,Hakan Gök,Engin Akkagün,İsfendiyar Açıksöz. Çetinkaya:Kani,Adenıyı,Batuhan,Doğukan,Hakan(Ceylan),Amanı,Bonıface, Mustafa,Serkan(Toykan)(Mehmet),Tunç,Ümitcan. Yenicami:Ercan,Hüseyin,Yasin,Faruok,Hasan,Fırat(Koray),Hascan,Mehmet Göktaş(Mahmut),Mehmet Altın,Abaka,Junıor. Hakan Ahmet SAÇAR K-Pet Süper Ligin on ikinci haftasında, Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan Çetinkaya ve Yenicami arasındaki Başkent derbisini Çetinkaya 2-1 kazandı. Bu sonuçla Yenicami zirve yarışında yara alırken, Çetinkaya teknik direktör değişikliğinden sonra, puan toplamaya devam ederek ileriki haftalar için umutlandı. Maçın 64. dakikasında Yenicami'den Mehmet Altın, hakeme yapmış olduğu itiraz dolayısıyla çift sarı karttan kırmızı, Yenicami'den kaleci Ercan ile Çetinkaya'dan Ceylan ise maç bittikten sonra direk kırmızı kart görerek, önümüzdeki hafta cezalı duruma düştüler. 11.dakikada gelişen Çetinkaya atağında, Hakan'ın yaklaşık yirmi beş metreden çekmiş olduğu şutu, kaleci Ercan kornere çeldi. 33,dakikada Çetinkaya defansının hatasından yararlanarak kaptığı topla ceza alanı içerisne giren Abaka'nın çekmiş olduğu şut, direkten geri döndü. 35.dakikada soldan gelişen Yenicami atağında Abaka'nın çekmiş olduğu şutu kaleci Kani kornere attı. 42.dakikada soldan gelişen Çetinkaya atağında, kale alanı içerisine ortalanan topu,Hasan ters bir vuruşla kendi ağlarna gönderdi.1-0. 45.dakikada Mehmet Altın'ın kullandığı serbest vuruşu, kaleci Kani direk dibinde önledi. 71.dakikada soldan ceza alanı içerisine ortalanan topun gelişine bekletmeden vuran Ceylan, takımını 2-0 öne geçirdi. 90.dakikada Abaka'nın arka direğe yapmış olduğu ortayı iyi takip eden Hüseyin yakın mesafeden topu ağlara göndererek maçın skorunu belirledi.2-1.