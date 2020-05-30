Çetinkaya devam dedi

Çetinkaya genel kurulunda 8 maçın oynanması kararı çıkarken, Dr Bülent Dizdarlı başkanlıktan istifa etti. Ceran Tunalı ise başkan adayı oldu

Soydan SAKALLI

K-PET Süper Lig ekiplerinden Çetinkaya, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun kalan 8 haftanın oynatılması kararını dün saat 18:00’deyapılan genel kurulda değerlendirdi. Kulüp lokâlindeBaşkan Dr Bülent Dizdarlı’nın talebiylegerçekleştirilengenel kuruldaÇetinkaya’nın kalan 8 maçı oynaması kararı çıkması nedeniyle Dr Bülent Dizdarlı, genel kurula istifasını sundu. İstifa sonrasında ise Ceran Tunalıkulüp başkan adaylığını açıkladı.2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek seçimli genel kurulda Ceran Tunalı, üyelerin onayını isteyecek.