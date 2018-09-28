Çetinkaya'dan, MTG'ye soğuk duş

Çetinkaya, Faye'nin ilk devreden çift sarı karttan oyundan atıldığı maçta Mağusa Türk Gücü'ne geçit vermeyerek zorlu deplasmandan puan çıkarmayı başardı. İki takımın da ilk puan kayıplarını yaptığı maçı kazanamayan MTG, şampiyonluk yolunda ilk yarasını aldı

Stat:Dr.Fazıl Küçük Hakemler:Osman Özpaşa,Ferhan Tuna,Mehmet Ekşici,Zekai Töre Goller:Adil Uçar(Dk.33),Abbas Osum(Dk.75) Kırmızı Kart:Dk.25 Faye Mağusa Türk Gücü:Ufuk Şimşek,Yasin Kurt,Yusuf Beyazi,Mehmet Erol(Dk.90 Erdoğ),Obide,Adil Uçar(Dk.88 Mehmet Gürlü),Dino Peter,Arif Uysal(Dk.75 Emre Özsin),Uğur Gök,Halil Turan,İhankgod Çetinkaya:Cenk Yılmaz,Hakan Karacaoğlu,Serkan Önet,Abbas Osum,Batuhan Çoban,Ömer Gül,(Dk.55 Ümitcan),Behiç Kum(Dk.84 Atakan),Çağdaş Arslan,Nwalhukwu(Dk.53 Erhan),Halil Dang,Faye

K-PET Süper Lig'in ikinci haftasının açılış maçında Çetinkaya, Faye'nin kırmızı kart görmesiyle yaklaşık 70 dakika 10 kişi oynadığı maçta, ilk haftanın lideri Mağusa Türk Gücü ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak, çok önemli bir 1 puanı hanesine yazdırdı. Mağusa Türk Gücü, ilk devreden 10 kişi kalan rakibi karşısında Adil ile öne geçmesine rağmen, baskılı oynadığı ikinci devrede Abbas'ın golüne engel olamayarak beraberliğe razı olurken, tribünleri dolduran taraftarlarını üzdü.

Dk.25:Sağ kanattan gelişen Mağusa Türk Gücü atağında Halil Turan yapılan ortaya kafayı vurdu fakat top dışarıya gitti.

Dk.33:Kazanılan serbest vuruşta Arif sol kanattan ceza sahasına gönderdiği topu Adil dokunarak topu ağlara gönderdi.1-0

Dk.36:Uğur sol kanattan ceza sahasına girişinde yerden sert vurdu fakat Cenk çıkardı.

Dk.75:Sol kanattan gelişen Çetinkaya atağında yeden arka direğe ortaya dokunan Abbas Osum topu ağlara gönderdi.1-1

Karşılaşmada başka gol olmazken taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.