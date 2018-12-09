Çetinkaya'dan komşusuna sert tokat

Çetinkaya, ezeli rakibi Gençlik Gücü'nü farklı mağlup ederek 3 puanı alırken, öne geçtiği maçı kaybeden Gençlik Gücü, üst üste aldığı yenilgilere bir yenisini daha ekledi

Yer: Atatürk Stadı

Hakemler: Fehim Dayı, Şakir Azizoğlu, Mehmet Ekşici

Çetinkaya: Cenk, Hakan(81.Dk Mete), Tunç, Abbas, Batuhan, Ömer, Behiç(74.Dk Samet), Doğukan(46.Dk Serkan), Ugo, Faye, Çağdaş

G.Gücü: Mustafa, Aşkın, Tayfun(71.Dk Mahmut)İltaç, M.Kaygısız, Prınce, İdan, Ali, Arif(58.Dk Abdullah)Debola, Özgür

Goller: 33,90.(P)Dk Ömer, 39,55.Dk Faye, 76.Dk Ugo(P)(Çetinkaya)4.Dk Ali, 45+1 Tayfun(G.Gücü)

K-PET Süper Lig'de sıkıntılı bölgeye gerilemek istemeyen Çetinkaya, sıkıntılı bölgeden uzaklaşmak isteyen ezeli rakibi Gençlik Gücü'nü farklı mağlup ederek 3 puanı aldı. Öne geçtiği maçı kaybeden Gençlik Gücü, üst üste aldığı yenilgilere bir yenisini daha eklerken, düşme hattına iyice yaklaştı.

4. dakikada gelişen Gençlik Gücü, kornerden gelen topta, Ali’nin kafa vuruşu ile 1-0 öne geçti. 33. dakikada Ugo’nun, kaleci Mustafa’dan dönen topu Ömer filelere gönderdi. 1-1

39. dakikada Hakan’ın düzgün ve sert vuruşunda Mustafa’dan dönen topu Faye, ağlara gönderdi. 2-1 Gol düellosu şeklinde geçen ilk devrenin 45+1. dakikasında sağdan İltaç’ın ortasında yaptı oluşan karambolde Tayfun son dokunuşu yapan isim oldu ve skor 2-2 oldu.

İkinci devrede sahada Çetinkaya fırtınası vardı.

55. dakikada Faye adeta bir füze çıkardı ve topu ağlarla buluşturarak takımını 3-2 öne geçirdi.

76. dakikada Ugo’nun harika pasında Ömer, ceza alanı içerisinde Abdullah tarafından düşürülünce Fehim Dayı penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Ugo skoru 4-2 yaptı. 90. dakikada günün başarılı ismi Ugo topla ceza alanı içine girdiği anda Mehmet Kaygısız tarafından düşürülünce Çetinkaya bir penaltı daha kazandı. Atışı kullanan Ömer maçın skorunu da belirledi. 5-2

(Foto: Necati KÜLAHLILAR)