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Çetinkaya'dan imza şov

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Çetinkaya'dan imza şov

K-PET Süper Lig'de ikinci devrede play out hattından çıkmayı hedefleyecek olan Çetinkaya, 3 önemli transfer gerçeklestirdi.
Çetinkaya yabancı futbolcularından ikisini değiştirirken yeni yabancılar olarak James Akpaba ve sezon başından bu yana takımla antrenmanlara çıkan Samuel'i kadrosuna kattı.
Sarı kırmızılılar Ümitcan ve Çağdaş'ın ayrılması ile doğan sol bek ihtiyacını ise Ozanköy'den ayrılan Özcan Saygı'yı bonservisli olarak kadrosuna kattı.

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