Çetinkaya'dan altın değerinde galibiyet

K-PET Süper Lig'de dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan karşılamada Çetinkaya, Başkent derbisinde Küçük Kaymaklı'yı 3- 1 mağlup ederek altın değerinde üç puan aldı. Çetinkaya aldığı galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

Hakemler: Mehmet Malek, Ali Akçınar, İsfendiyar Açıksöz

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Hüseyin, Serhan, Serkan, Sercan, Tunç (Dk. 46 Faye), Eko (Dk. 72 Emre), Herman, Erdinç, Ümithan, Esin (Dk. 80 Muammer Tip)

Kaymaklı: Ali, Çağrı, Mehmet, Berkem, Turgut, Hüsey,in, Bayram (Dk. 65 Remzi), Mamut (Dk. 80 Yağış), Emanuel (Dk. 46 Hüseyin Sadıklar), Uğur, Mustafa Yaşinses

K-Pet Süper Lig’de 13. hafta derbi maçında GAÜ Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Derbi maçına beklenen ilgi gösterilmedi.

24. dakikada Mustafa Yaşinses sol kanattan güzel bir orta yaptı. Uğur 6 pas çizgisinde 3 kişi arasında topu kontrol etti, mükemmel bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

44. dakikada GAÜ Çetinkaya köşe vuruşu kazandı. Hüseyin Kayalılar otaladı. Serhan iyi yükseldi ve kafa vuruşunda Ali’nin müdahalesine rağmen top filelere gitti. 1-1.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 sona erdi.

İkinci devreye takımlar 2 değişiklikle başladı. Kaymalı’da Emanuel’in yerine Hüseyin Sadıklar, GAÜ Çetinkaya’da Tunç’un yerine Faye oyuna girdi.

49. dakikada GAÜ Çetinkaya sağdan pozisyona girdi. Esin ikili mücadelede yerde kalmasına rağmen topu ceza sahasına göndermeyi başardı. Herman topu Eko’ya Verdi. Eko Hüseyin Adal’ın müdahalesi ile yerde kaldı ve Mehmet Malek penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu yapan Herman topu filelere gönderdi ve skor 2-1 oldu.

65. dakikada Eko orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar geldi. Ara pasında topu Sercan’la buluşturdu. Yerden plase bir vuruş yapan Sercan takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

72. dakikada Eko sakatlanıp maça devam edemedi. Yerini Emre’ye bıraktı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çetinkaya maçı 3-1 kazandı.