banner107
banner69
4 0
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
2019 Yeni Jeep Cherokee görücüye çıkıyor
23 0
 
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
La Liga'da 1,5 milyar Euro’luk maç
55 0
Avrupa'da devler çarpışacak
Avrupa'da devler çarpışacak
16 0
22 0
14 0
19 0
banner108

Çetinkaya'dan altın değerinde galibiyet

banner27

K-PET Süper Lig'de dün akşam Lefkoşa Atatürk Stadında oynanan karşılamada Çetinkaya, Başkent derbisinde Küçük Kaymaklı'yı 3- 1 mağlup ederek altın değerinde üç puan aldı. Çetinkaya aldığı galibiyetle maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

banner109
Çetinkaya'dan altın değerinde galibiyet
banner87

Hakemler: Mehmet Malek, Ali Akçınar, İsfendiyar Açıksöz

GAÜ Çetinkaya: Cenk, Hüseyin, Serhan, Serkan, Sercan, Tunç (Dk. 46 Faye), Eko (Dk. 72 Emre), Herman, Erdinç, Ümithan, Esin (Dk. 80 Muammer Tip)

Kaymaklı: Ali, Çağrı, Mehmet, Berkem, Turgut, Hüsey,in, Bayram (Dk. 65 Remzi), Mamut (Dk. 80 Yağış), Emanuel (Dk. 46 Hüseyin Sadıklar), Uğur, Mustafa Yaşinses 

K-Pet Süper Lig’de 13. hafta derbi maçında GAÜ Çetinkaya ile Küçük Kaymaklı Atatürk Stadı’nda karşı karşıya geldi. Derbi maçına beklenen ilgi gösterilmedi.

24. dakikada Mustafa Yaşinses sol kanattan güzel bir orta yaptı. Uğur 6 pas çizgisinde 3 kişi arasında topu kontrol etti, mükemmel bir vuruş yaptı ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

44. dakikada GAÜ Çetinkaya köşe vuruşu kazandı. Hüseyin Kayalılar otaladı. Serhan iyi yükseldi ve kafa vuruşunda Ali’nin müdahalesine rağmen top filelere gitti. 1-1.

Karşılaşmanın ilk devresi 1-1 sona erdi.

İkinci devreye takımlar 2 değişiklikle başladı. Kaymalı’da Emanuel’in yerine Hüseyin Sadıklar, GAÜ Çetinkaya’da Tunç’un yerine Faye oyuna girdi.

49. dakikada GAÜ Çetinkaya sağdan pozisyona girdi. Esin ikili mücadelede yerde kalmasına rağmen topu ceza sahasına göndermeyi başardı. Herman topu Eko’ya Verdi. Eko Hüseyin Adal’ın müdahalesi ile yerde kaldı ve Mehmet Malek penaltı noktasını gösterdi. Vuruşu yapan Herman topu filelere gönderdi ve skor 2-1 oldu.

65. dakikada Eko orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar geldi. Ara pasında topu Sercan’la buluşturdu. Yerden plase bir vuruş yapan Sercan takımını 3-1 öne geçiren golü kaydetti.

72. dakikada Eko sakatlanıp maça devam edemedi. Yerini Emre’ye bıraktı. Geriye kalan dakikalarda başka gol olmayınca Çetinkaya maçı 3-1 kazandı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.