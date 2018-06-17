Çetinkaya'da yeni oluşum girişimleri devam ediyor

Hasan Hıdıroğlu'nu başkanlığa ikna etmek isteyen Çetinkaya'da, GAÜ kurucu rektörü Serhat Akpınar ile kulübe katkının devam etmesi konusu görüşülecek. Teknik direktör olarak düşünülen Derviş Kolcu'dan ise ön görüşmelerde olumlu sinyaller alındı

Necati KÜLAHLILAR

Futbolumuzun efsane kulübü Çetinkaya'da, Asım Vehbi'nin başkanlıktan, GAÜ'nün de sponsorluktan ayrılma kararları sonrasında yeni oluşum girişimleri devam ediyor.

Hasan Hıdıroğlu'nu başkanlığa ikna etme çalışmalarının devam ettiği Çetinkaya'da, yöneticiler, bugün veya yarın GAÜ kurucu rektörü Serhat Akpınar'ı ziyaret ederek, GAÜ'nün kulübe katkısının, daha az miktarda dahi olması konusunu görüşecekler.

Çetinkaya'da oluşacak olan yeni yönetimin teknik direktör olarak düşündüğü Derviş Kolcu ile de resmi görüşme gerçekleştirilmese de yapılan ön görüşmelerde Derviş Kolcu'dan olumlu sinyaller alındı.