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Çetinkaya'da görev Metça'nın

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Çetinkaya'da görev Metça'nın
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Necati KÜLAHLILAR

Çetinkaya tarihinin en kötü sezon başlangıcını yaparken, 6 haftada 0 puanla ligin dibine demir attı.

Çetinkaya teknik direktörü Derviş Kolcu alınan kötü sonuçlar ve dün akşamki k Küçük Kaymaklı mağlubiyeti sonrasında istifasını yönetime sundu.

Bülent Dizdarlı başkanlığındaki yönetim kurulu ise istifayı kabul etmemesine rağmen Kolcu'nun ısrarı üzerine istifaya onay verdi.

Yönetim yaptığı toplantı ile yeni teknik direktörü kararını aldı. Çetinkaya yönetimi takımın başına Mehmet Kemanecioğlu'nu (Metça) getirdi. Mehmet Kemanecioğlu yarın saat 15:00'te takımla ilk antrenmanına çıkacak.

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