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Çetinkaya çeyrek finalde

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NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda Lefke’yi 2-1 mağlup eden Çetinkaya çeyrek finale ilk yükselen takım oldu. Kupanın ikinci turundaki 7 maç ise bugün oynanacak

Çetinkaya çeyrek finalde

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 2. turda oynanan ilk maç sonunda çeyrek finale yükselen ilk takım belli oldu.

Atatürk Stadında oynanan ve hakem Fehim Dayı’nın yönettiği maçta Lefke’yi 2-1 mağlup eden Çetinkaya çeyrek finale ilk yükselen takım oldu.

Maçın ilk devresinde Hakan ve Kasım ‘ın penaltıdan attığı karşılıklı gollerle 1-1’lik eşitlik vardı. Çetinkaya ikinci devrenin başında Samuel ile bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak, çeyrek finalist oldu. Sert geçen maçta hakem Fehim Dayı, 8 sarı kart gösterirken, kartların 5’i Çetinkaya futbolcularına, 3’ü Lefke futbolcularına gösterildi.Kupanın ikinci turundaki 7 maç ise bugün oynanacak. Maçlar saat 13:00’te başlayacak.

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