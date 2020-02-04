Çetinkaya çeyrek finalde

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda Lefke’yi 2-1 mağlup eden Çetinkaya çeyrek finale ilk yükselen takım oldu. Kupanın ikinci turundaki 7 maç ise bugün oynanacak

NicosiaGroup Kıbrıs Kupası'nda 2. turda oynanan ilk maç sonunda çeyrek finale yükselen ilk takım belli oldu.

Atatürk Stadında oynanan ve hakem Fehim Dayı’nın yönettiği maçta Lefke’yi 2-1 mağlup eden Çetinkaya çeyrek finale ilk yükselen takım oldu.

Maçın ilk devresinde Hakan ve Kasım ‘ın penaltıdan attığı karşılıklı gollerle 1-1’lik eşitlik vardı. Çetinkaya ikinci devrenin başında Samuel ile bulduğu golle maçı 2-1 kazanarak, çeyrek finalist oldu. Sert geçen maçta hakem Fehim Dayı, 8 sarı kart gösterirken, kartların 5’i Çetinkaya futbolcularına, 3’ü Lefke futbolcularına gösterildi.Kupanın ikinci turundaki 7 maç ise bugün oynanacak. Maçlar saat 13:00’te başlayacak.