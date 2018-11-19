Çetinkaya, Batuhan ve Doğukan’ın, ayrılacaklarını yalanladı

Çetinkaya yönetim kurulu, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nda yayınlanan Futbol Zamanı programında yapılan, “Futbolcuları Batuhan ve Doğukan’ın, devre arasında kulüpten ayrılacaklar”, açıklamasını yalanladı

Çetinkaya Türk Spor Kulübü yönetim kurulu, Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nda yayınlanan Futbol Zamanı programında yapılan, “Futbolcuları Batuhan ve Doğukan’ın, devre arasında ekonomik sebeplerden ötürü kulüpten ayrılacaklar”, açıklamasını yalanladı.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü yönetim kurulunun açıklaması şöyle:

“Gönyeli Spor Kulübü ile karşı karşıya geldiğimiz ve 1-0 galip ayrıldığımız zorlu mücadelenin ardından, her pazar Bayrak Radyo ve Televizyon Kurumu’nun BRT-1HD kanalında yayınlanan Futbol Zamanı adlı programı, bizler de bir çok sporsever gibi takip etme fırsatı bulduk. İlgili programda takımımız içerisinde yer alan A takım oyuncularımızdan Batuhan Calban ve Doğukan Demirman’ın devre arasında ekonomik sebeplerden ötürü kulüpten ayrılmak zorunda kalacakları yönünde bir takım söylemlere üzülerek tanıklık ettik.

Ülkemizin tüm sektörlerinin de içinde bulunduğu zorlu bir ekonomik süreçten geçtiğimiz bu dönemde, ilgili ekonomik zorlukların ülke futboluna da yansıması takdir edersiniz ki su götürmez bir gerçektir.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü olarak sezon başında geçtiğimiz üç sezon ana sponsorumuz pozisyonunda yer alan Girne Amerikan Üniversitesi ile yolların ayrılmasının ardından zorlu bir yönetim oluşturma sürecinin içine girdik ve bu doğrultuda Ağustos ayının hemen başında, diğer kulüplere nazaran çok geç de olsa yeni yönetimimizi oluşturarak sezona geçtiğimiz yıllara oranla daha ekonomik fakat daha genç bir kadro ve teknik ekip ile başladık. Bu süreçte bizler kulübün asli değerleri olan gençleri kadromuzun temeline yerleştirmeye büyük özen gösterdiğimiz gibi, geçtiğimiz iki sezonda hiç bir şekilde yararlanılamayan takımımız oyuncularından Doğukan Demirman’ı da yeniden takımımıza kazandırdık. Bizim gençlere olan inancımızın tam olduğu kadro düzenimiz ele alındığında gün gibi ortadayken, takımımız için büyük önem taşıyan özellikteki Batuhan Calban, Doğukan Demirman’ın yanı sıra kulübümüzün diğer genç oyuncularını da hangi ekonomik şart olursa olsun camiadan koparmak gibi bir düşüncemiz olmadı ve olmayacaktır. Programda dile getirilen konuların tamamıyla gerçek dışı olduğunu kamuoyuna bildirir, genç oyuncularımıza sezonun geriye kalanında ve ileriki sezonlarda da olmak üzere Çetinkaya Türk Spor Kulübü forması altında üstün başarılar dileriz.”