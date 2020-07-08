“Çetinkaya başarısızlıklarını örtmeye çalışır”

Evren Mannaş, Hamitköy’ün Çetinkaya’yı mağlup ettiği karşılaşmanın üzerinden 2 maç geçtikten sonra açıklamada yapan Çetinkaya’yı kınarken, “Son haftalarda başarısız sonuçlar alan ve ligden direk düşme tehlikesi bulunan Çetinkaya’nın kulübümüzün alın teri ile kazandığı 3 puanı bile hakem hatalarına bağlaması kendi başarısızlıklarını örtmek ve hakemlerimizi etki altına almak için acemice yapılan bir açıklamadır.” açıklamasını yaptı

Hamitköy Spor Kulübü başkanı Evren Mannaş, Hamitköy’ün geriden gelerek Çetinkaya’yı deplasmanda mağlup ettiği karşılaşmanın üzerinden 2 maç geçtikten sonra açıklamada yapan Çetinkaya’nın, mağlubiyeti hakem hatalarına bağlamasını eleştiren bir açıklama yayınladı.

Başarısızlığını başka yerlere mal etmeye çalışan Çetinkaya’nın hakemleri etki altına almaya çalıştığına vurgu yapan Evren Mannaş’ın açıklaması şöyle:

“Bilindiği gibi COVİD 19 salgını nedeniyle, her şeye olduğu gibi futbol liglerimize de ara verilmiştir. Hayatın yeniden normale dönmesi ile birlikte liglerimiz de kaldığı yerden devam etmektedir.

Maçların yeniden başlaması ile birlikte de yavaş yavaş sezon sonuna doğru ilerlemekteyiz ve ligimiz de şekillenmektedir. Bunun için de bizim de içerisinde bulunduğumuz play out hattındaki takımların karşılaşmaları hayli zor geçmektedir.

Hal böyle iken son haftalarda başarısız sonuçlar alan ve ligden direk düşme tehlikesi bulunan Çetinkaya Türk Spor Kulübü’nün, kulübümüzün alın teri ile kazandığı 3 puanı bile hakem hatalarına bağlamasını, geçmişten gelen bir alışkanlık olarak görüyoruz. Söz konusu maçtan sonra 2 maç daha oynandıktan sonra yaptıkları açıklamayı sadece kendi başarısızlıklarını örtmek ve geriye kalan karşılaşmalarda hakemlerimizi etki altına almak için acemice yapılan bir açıklama olarak addediyoruz. Ancak hakem arkadaşların böyle art niyetli bir açıklamadan hiçbir şekilde etkilenmeyeceklerini de biliyoruz.

Çetinkaya Türk Spor Kulübü, yönetimini bu açıklamadan dolayı kınar, tüm kulüplerimize maçlarında başarılar dileriz.

Ayrıca K-PET Süper Ligi şampiyon olarak tamamlayan Mağusa Türk Gücü Spor Kulübü’nü ve K-PET Birinci Ligden, K-PET Süper Lige terfi eden Mesarya Spor Kulübü’nü de canı gönülden kutlarız.”