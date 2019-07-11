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Çetinkaya alt yapısı ışık saçıyor

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Salih Işık, 100 öğrencinin eğitim aldığı Urcan Vangöl Akademisinde, Çetinkaya Futbol Alt Yapı Direktörü görevine başlarken U 12 Ligine ve Zonguldak'ta düzenlenecek olan turnuvaya katılacaklarını açıkladı

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Çetinkaya alt yapısı ışık saçıyor
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Çetinkaya'da Dr Bülent Dizdarlı yönetiminin göreve gelmesinden önce başlayan çalışmalar artarak devam ederken, Urcan Vangöl Akademisinde başlatılan yapılanma da devam ediyor.

Ali Özçalışkan, Bülent Şahin ve Kemal Yakutoğlu'nun görev yaptığı Urcan Vangöl Akademisinde, Salih Işık da göreve başladı.

Başarılı bir kalecilik hayatı ve Kıbrıs Türk Futbolcular Derneği başkanlığı sonrasında Yenicami Akademi'de antrenör olarak hizmet veren Salih Işık, Çetinkaya Futbol Alt Yapı Direktörü olarak göreve getirildi.

Özellikle Türkiye'nin en önemli alt yapı okullarından olan Altınordu Kulübü ile olan bağlantıları ile bilinen Salih Işık, yeni görevi ile ilgili olarak şu açıklamayı yaptı:

“Çetinkaya Futbol Alt Yapı Direktörü görevine başlamış bulunmaktayım. Çetinkaya Urcan Vangöl Akademimizde çok kısa süre içerisinde öğrenci sayımız 110'nu buldu.

Metehan'da Kemal Küçük spor tesisimizde bir çim saha, halı saha ve yapımına başladığımız çim antrenman sahamızla ülkemiz çocuklarına ve futboluna hizmet etmeye devam ediyoruz. Futbol Federasyonun düzenleyeceği U 12 Ligine, 5-8 Ağustos tarihlerinde de Zonguldak'ta düzenlenecek olan turnuvaya Çetinkaya Urcan Vangöl Akademi olarak katılacağız.

Daha önce görev yaptığım yurt içi ve yurt dışı bir çok turnuvada başarılı sonuçlar elde ettiğimiz Yenicami Akademi ailesine de yürekten başarılar dilerim."

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