Çerçioğlu yeniden KTFF bünyesinde

TFF Merkez Hakem Kurulu İzmir bölge hakemi olarak görev yapan Tufan Çerçioğlu, yeniden Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) bünyesinde göreve başladı

Ülkemizde sekiz yıl aralıksız hakemlik yaptıktan sonra iş sebebi ile Türkiye’ye giden başarılı hakemlerimizden Tufan Çerçioğlu yeniden ülkemize dönerek maçlarda görev almaya başladı.

1990 İzmir doğumlu Tufan Çerçioğlu, ülkemizde 2007 yılında Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi bünyesinde aday hakem olarak hakemliğe başladı. 2014 yılında A klasmana yükselen Tufan Çerçioğlu, 2015 yılında İzmir’e giderek Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu İzmir bölge hakemi olarak görev aldı. 4 yıl profesyonel hakem olarak Türkiye 2. Lig, 3. Lig ve BAL’da başarılı bir şekilde görev yapan Tufan Çerçioğlu, Ziraat Türkiye kupasında kritik maçlarda da çaldığı başarılı düdükleri ile dikkat çekti.

Ülkemize geri dönen genç hakemlerimizden Tufan Çerçioğlu, A klasman hakem olarak görev almaya başlarken, geride kalan altı haftada Merkez Hakem Kurulu tarafından beş kez 4. hakem olarak görevlendirildi. 1. Ligin 5. haftasında Mormenekşe ile Görneç arasında oynanan karşılaşmada maçın hakemi olarak görev yapan Tufan Çerçioğlu, Kıbrıs Türk Futboluna hizmet etmeye kaldığı yerden devam ediyor.