Centilmenlik gururu Urcan Vangöl Akademisinin

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi kısa sürede önemli işlere imza atarken, Türkiye’de yine turnuvaya katıldı.
Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi U 10 Takımı, İzmir’de Altınordu tesislerinde düzenlenen turnuvaya katıldı. 27 – 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 24 takımın mücadele ettiği Felsefe Kardeşliği Turnuvasında grubunu lider tamamlayan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, çeyrek finale kalırken, turnuvayı 5. sırada tamamladı.
Turnuvayı düzenleyen Altınordu Alt Yapı Komitesi tarafından turnuvanın en centilmen takımı seçilen Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, kafile başkanı akademi koordinatörü Salih Işık eşliğinde dün akşam İzmir’den adaya döndü.