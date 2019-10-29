banner255
banner69
GAÜ gençleri ile yürüyecek
GAÜ gençleri ile yürüyecek
2 0
"Şu anda kimse kaza sebebine dair açıklama yapmamalı"
138 0
 
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
Böyle sorumsuzca sürüş olmaz
10 0
Arman Ratip resital verecek
Arman Ratip resital verecek
19 0
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
Yeni Erenköy'de dolu yağışı etkili oldu
33 0
Atan kazanır
Atan kazanır
134 0
BMW'den CLA'ya rakip geldi
BMW'den CLA'ya rakip geldi
30 0
banner82

Centilmenlik gururu Urcan Vangöl Akademisinin

banner27

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, İzmir’de katıldığı Felsefe Kardeşliği Turnuvasını 5. sırada tamamlarken, turnuvanın en centilmen takımı seçildi

Centilmenlik gururu Urcan Vangöl Akademisinin
banner267

 Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi kısa sürede önemli işlere imza atarken, Türkiye’de yine turnuvaya katıldı.

Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi U 10 Takımı, İzmir’de Altınordu tesislerinde düzenlenen turnuvaya katıldı. 27 – 29 Ekim tarihleri arasında düzenlenen ve 24 takımın mücadele ettiği Felsefe Kardeşliği Turnuvasında grubunu lider tamamlayan Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, çeyrek finale kalırken, turnuvayı 5. sırada tamamladı.

Turnuvayı düzenleyen Altınordu Alt Yapı Komitesi tarafından turnuvanın en centilmen takımı seçilen Çetinkaya Urcan Vangöl Akademisi, kafile başkanı akademi koordinatörü Salih Işık eşliğinde dün akşam İzmir’den adaya döndü.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.