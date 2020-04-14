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Cenker: Uyuyamaz olduk

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Yabancı futbolcunun liglerimizde olmaması gündeme gelirken, Karşıyaka’nın Türkiyeli futbolcusu Cenker Pehlivan; “Yetkililer kararlar alırken, bizim gözümüzden de bakmalıdırlar. Çünkü düşüncelerden uyuyamaz olduk.” açıklamasını yaptı

Cenker: Uyuyamaz olduk

Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) pandemi ilan ettiği korona virüs (COVID-19) tehlikesi nedeniyle Bakanlar Kurulunun kısmi sokağa çıkma yasağı alması ve Kıbrıs Türk Futbol Federasyonunun futbolu durdurması sonrasında, futbol liglerinin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, geşecek sezondan itibaren yabancı futbolcunun da liglerimizde olmaması gündeme gelmişti.

Yıllardır ülkemizde Bostancı Bağcıl, Düzkaya’da forma giyen şu anda ise Karşıyaka’nın futbolcusu olan Türkiyeli futbolcu Cenker Pehlivan da konu ile ilgili sosyal medyada açıklamalarda bulunurken, şunları söyledi:

“Yabancı konusunda kendi adıma konuşmak gerekirse 3. ülkelerden gelen futbolcular gibi ne dolar ne euro üstünden bir maaşımız – anlaşmamız vardır. Zaten hakettiğimizi – anlaştığımızı da alamıyoruz.

Bütün her şeyi bırakıp buraya yerleşiyoruz. Eşim çalışıyor olmasa mahvolmuştuk. Yetkililerin kararlar alırken, bizim gözümüzden bakıp düşünmeleride gerekiyor. Yapılan açıklamalardan dolayı kötü düşüncelerden uyuyamaz olduk.”

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