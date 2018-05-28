Cenk attı, Türkiye kazandı

Türkiye A Milli Takımı, İran ile karşılaştığı hazırlık maçını, Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazandı.

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam eden A milli takımımız, bu karşılaşmaların ilkinde İran ile karşılaştı. A milli takım, Cenk Tosun'un her iki yarıdaki golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Cenk Tosun'un golleri 6 ve 50. dakikada geldi. İran'ın golü ise uzatma dakikalarında Ashkan Dejagah'dan geldi.



ÖMER BAYRAM KIRMIZI KART GÖRDÜ

Uzatma dakikalarında kale çizgisinden topu elle çıkaran Ömer Bayram, hem kırmızı kart gördü hem de penaltıya sebebiyet verdi.

MİLLİ TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜK

İran karşısına genç bir takımla sahaya çıkan A milli takımın yaş ortalaması 25,6'ydı. A milli takımın en yaşlı oyuncuları ise 33 yaşında olan Mehmet Topal ve Serkan Kırıntılı oldu.

HIZLI BAŞLADIK

Maça çok hızlı başlayan milli takımımız ilk 20 dakikada 5 net pozisyon yakaladı. Bunlardan birini Cenk Tosun ile değerlendiren milli takım, henüz 6. dakikada üstünlüğü ele aldı.

6 DEĞİŞİKLİK

Maça Serkan Kırıntılı, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk 11'iyle başlayan milli takımda 6 değişikliğe gidildi. Oyuna sonradan gren oyuncular ise Serdar Gürler, Oğuzhan Özyakup, Deniz Türüç, Umut Bulut, Tarkan Serbest ve Ömer Bayram oldu.



2'nci dakikada Okay, Cenk'i savunmanın arkasında topla buluşturdu. Cenk, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Beiranvand gole izin vermedi.

6'ncı dakikada Mehmet'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cenk, Cheshmi'den sıyrıldıktan sonra yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

34'üncü dakikada Cengiz ceza alanı gerisinden sert vurdu, Beiranvand soluna giden topu kornere çeldi.

İlk yarı A Milli Futbol Takımı'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

50'nci dakikada Yusuf'un pasına hareketlenen Cenk, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 2-0.

90+1'inci dakikada topu kale çizgisi üzerinden eliyle çıkaran Ömer Bayram penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2'nci dakikada topun başında gelen Dejagah meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

A Milli Takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı

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