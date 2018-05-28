banner107
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
“Şampiyonluk için yola çıkacağız”
26 0
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
Enduro heyecanı, İskele’de yaşandı
27 0
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
Bilim dünyasını heyecanlandıran keşif
23 0
İşte uçakların sırları
İşte uçakların sırları
143 0
Girne plajları doldu taştı
Girne plajları doldu taştı
84 0
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
THY, iftar yemeğinde başarılıları ödüllendirdi
88 0
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
Hem kraliyet düğününe gitti, hem de 140 bin lira kazandı
261 0
Kendinizi özel hissedeceksiniz
Kendinizi özel hissedeceksiniz
83 0
banner82
banner147

Cenk attı, Türkiye kazandı

banner27

Türkiye A Milli Takımı, İran ile karşılaştığı hazırlık maçını, Cenk Tosun’un golleriyle 2-1 kazandı.

Cenk attı, Türkiye kazandı
banner137

2020 Avrupa Şampiyonası öncesi hazırlık karşılaşmalarına devam eden A milli takımımız, bu karşılaşmaların ilkinde  ile karşılaştı. A , Cenk Tosun'un her iki yarıdaki golleriyle maçtan 2-1 galip ayrıldı. Cenk Tosun'un golleri 6 ve 50. dakikada geldi. İran'ın golü ise uzatma dakikalarında Ashkan Dejagah'dan geldi.

ÖMER BAYRAM KIRMIZI KART GÖRDÜ
Uzatma dakikalarında kale çizgisinden topu elle çıkaran Ömer Bayram, hem kırmızı kart gördü hem de penaltıya sebebiyet verdi.

MİLLİ TAKIMIN YAŞ ORTALAMASI DÜŞÜK
İran karşısına genç bir takımla sahaya çıkan A milli takımın yaş ortalaması 25,6'ydı. A milli takımın en yaşlı oyuncuları ise 33 yaşında olan Mehmet Topal ve Serkan Kırıntılı oldu.

HIZLI BAŞLADIK
Maça çok hızlı başlayan milli takımımız ilk 20 dakikada 5 net pozisyon yakaladı. Bunlardan birini Cenk Tosun ile değerlendiren milli takım, henüz 6. dakikada üstünlüğü ele aldı.

6 DEĞİŞİKLİK 
Maça Serkan Kırıntılı, Hasan Ali, Çağlar, Kaan, Şener, Mehmet Topal, Okay, Emre Akbaba, Yusuf, Cengiz, Cenk 11'iyle başlayan milli takımda 6 değişikliğe gidildi. Oyuna sonradan gren oyuncular ise Serdar Gürler, Oğuzhan Özyakup, Deniz Türüç, Umut Bulut, Tarkan Serbest ve Ömer Bayram oldu.

2'nci dakikada Okay, Cenk'i savunmanın arkasında topla buluşturdu. Cenk, topla birlikte ceza alanı içine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak Beiranvand gole izin vermedi.

6'ncı dakikada Mehmet'in pasıyla ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Cenk, Cheshmi'den sıyrıldıktan sonra yaptığı net vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

34'üncü dakikada Cengiz ceza alanı gerisinden sert vurdu, Beiranvand soluna giden topu kornere çeldi.

İlk yarı A 'nın 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlandı.

50'nci dakikada Yusuf'un pasına hareketlenen Cenk, ceza alanı içine girmeden yerden vuruşunu yaptı ve fileleri sarstı: 2-0.

90+1'inci dakikada topu kale çizgisi üzerinden eliyle çıkaran Ömer Bayram penaltıya sebebiyet verdi ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+2'nci dakikada topun başında gelen Dejagah meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 2-1.

A Milli Takım sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı

.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.