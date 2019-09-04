Cemal Balses anılacak

Mormenekşe’nin unutulmaz başkanlarından merhum Cemal Balses anısına düzenlenecek maçta, Mormenekşe, Ozanköy'ü konuk edecek

K-PET Liglerinde yeni sezonun başlamasına bir hafta kala, takımlarımız hazırlık dönemi çalışmalarında sona gelindi. Sezon boyunca yapılan çalışmalarda takımlarda görülen eksikliklerin giderilmesi adına son hazırlık maçları yapılıyor.

Mormenekşe lig öncesi son hazırlık karşılaşmasını anı maçı ile tamamlıyor. Hayatı boyunca Mormenekşe Spor Kulübüne hizmet eden, ancak erken yaşta aramızdan ayrılan Mormenekşe’nin unutulmaz başkanlarından merhum Cemal Balses anısına düzenlenecek maçta, Mormenekşe, Ozanköy'ü konuk edecek. Mormenekşe Spor Kulübü tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen merhum Cemal Balses Anı Maçı 7 Eylül Cumartesi günü saat 16:30 de Mormenekşe Cemal Balses Stadında oynanacak.

Cemal Balses Anı Maçı sonrasında takımlara anı kupaları ve plaketler merhumun ailesi ve yetkililer tarafından verilecek.