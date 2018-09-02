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Celtic, Rangers'ı tek golle geçti

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İskoçya Birinci Futbol Ligi'nde (Premiership) iki Glasgow ekibinin karşılaştığı "Old Firm" derbisini, konuk ettiği Rangers'a 1-0 üstünlük sağlayan Celtic kazandı

Celtic, Rangers'ı tek golle geçti
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Celtic Park'ta oynanan ligin 4. hafta kapanış mücadelesinde, iki ekip de yakaladığı gol fırsatlarını değerlendiremeyince, ilk yarı golsüz sona erdi.

İkinci yarıda ataklarını sıklaştıran Celtic, 62. dakikada Olivier Ntcham'ın ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.

Ev sahibi ekibin maç boyunca 4 şutu ise kale direğinden döndü. Bu sonuçla Celtic, puanını 9'a çıkararak ligin 2'nci sırasında yer aldı ve "Old Firm" derbisinde kaybetmeme serisini 12 maça çıkardı.

Steven Gerrard yönetiminde 12 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Rangers ise 5 puanla 7'nci sırada kaldı.

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