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Çelebi, LTTFF başkanlığı için yine aday

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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu olağan genel kurulunda, şimdiki başkan Kemal Soyer’in yanı sıra eski başkanlardan Nazım Çelebi de aday olacak

Çelebi, LTTFF başkanlığı için yine aday
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Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu (LTTFF)’nun yıllık olağan genel kurulu 28 Haziran Perşembe günü yapılacak.
Haringey’deki Kıbrıs Türk Toplum Merkezi’nde olacak toplantı 19.30’da başlayacak. Faaliyet ve mali raporların okunarak oylanacağı genel kurulda 2018-19 sezonunda görev yapacak yeni yönetim kurulu üyeleri seçimi de gerçekleştirilecek. Bu arada federasyon tüzüğünde yapılacak değişiklik ve yenilikler için 21 Haziran Perşembe günü olağanüstü genel kurul yapılacak.

Yönetime girmek isteyenler de kolları sıvarken, isimler de ortaya çıkmaya başladı. Tüzük gereği geçen sezon yönetimde yer alanlar otomatikman adaylık hakkını korurken, başkanlık için ilk isimler de belirlendi. Şimdiki başkan Kemal Soyer’in yanısıra eski başkanlardan Nazım Çelebi’nin de adaylığını koyması bekleniyor. Son asbaşkan Serdar Sarı da, başkanlık adayları arasında yer alıyor.

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