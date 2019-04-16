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Çeko sahalara döndü

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Mehmetçik forması giyerken ayak bileği kırılan Çayan Çeko, BTM 2. Liginde 1. Grupta sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanan İncirli forması altında sahalara döndü

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Çeko sahalara döndü
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Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) 2. Ligi'nde mücadele edecek olan İncirli, sezona şampiyonluk parolası ile hazırlanıyor.

20 Nisan 2019'da başlayacak olan BTM 2. Liginde 1. Grupta Çayönü, Akıncılar, Güvercinlik, Pile, Yenişehir ve Tuzla ile mücadele edecek olan İncirli'de, Çayan Çeko da takıma katıldı.

Antrenör Evren Bahtıkara'nın teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak yer alan Çayan Çeko takımının Acapulco Oteldeki kampına da katıldı.

Başarılı kaleci Çayan Çeko'nun, Mehmetçik forması giyerken ayak bileği kırılmış ve 2 sezon sahalardan uzak kalmıştı.

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