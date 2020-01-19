Ced: Önceliğimiz keyif veren futbol

BTM Birinci Lig Beyaz Grupta kötü başladığı sezonda toparlanan ve 7 haftada kaybetmedikten sonra geçtiğimiz hafta sonu mağlubiyet alan Denizli, ikinci devredeki iyi gidişini bozmuştu.

Denizli’nin başarılı yöneticisi Nazım Ced, takımın hedefleri ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Denizli olarak sezona kötü başladık. Ancak daha sonra toparlanarak çıkışa geçtik. Ancak geçtiğimiz hafta evimizde şanssız bir mağlubiyet aldık. Ancak bu önemli değildir. Çünkü bizim ille de Birinci Lige çıkma gibi bir hedefimiz yoktur.

Bizim hedefimiz iyi futbolumuzu sürdürerek, izleyenlere keyif vermektir. Alacağımız galibiyetlerle de ligdeki iyi gidişat yakalamaktır. Alacağımız sonuçlara göre hedeflerimiz belli olacak ancak önceliğimiz keyif veren futboldur.”