Çayönü’nde Bulak devam dedi

Çayönü Spor Kulübü olağan genel kurulu yapılırken kulüp lokalinde yapılırken, başkanlığa yeniden Tahir Bulak seçildi

BTM Ligi kulüplerinden Çayönü Spor Kulübü olağan genel kurulu, kulüp lokalinde yapılırken, genel kurulda başkanlığa yeniden Tahir Bulak seçildi.

Çayönü olağan genel kurul açılış, saygı duruşunun ardından divan başkanlığını Metin Bulak, sekreterlikler ise Murat Dursun, Deniz Alp Abi yaptı. Kulübün faaliyet ve mali raporu başkan Tahir Bulak tarafından okunarak oy birliği ile onaylandı. Çayönü Spor Kulübü başkanlığı için tek aday olarak giren mevcut başkan Tahir Bulak üyelerden onay alarak iki yıl daha kulüp başkanlığına seçildi. Çayönü Spor Kulübü başkanlığına seçilen ve dört yıldır kesintisiz bu görevi yürüten Tahir Bulak yaptığı konuşmada üyelere teşekkür ederken, birlik beraberlik çağrısı yaparak, kulübe sahip çıkılmasını istedi. Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi.

Çayönü Spor Kulübü başkanı Tahir Bulak başkanlığında belirlenen yeni yönetim kurulu ve görev dağılımı şöyle oluştu:

“Başkan Vekili Kadir Çayönü, Asbaşkan Fadıl H Bender, Asbaşkan İbrahim Özyakup, Genel Sekreter ve Basın Sözcüsü Cafer Bayır, Mali İşler Sorumlusu Behiç Ünerdi, Sporcu Sorumlusu Osman Bulak, Saha ve Malzeme Sorumlusu Arif Kurucu, Dış İlişkiler Sorumlusu Erkan Bulak, Lokal ve Demirbaş Sorumlusu Oğuzhan Abi, Halkla İlişkiler ve Sosyal Etkinlikler Sorumlusu Melih Bulak olarak belirlendi.

Denetim Kurulu : Murat Dursun, Mehmet Bulak, İbrahim Bulak