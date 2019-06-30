Çayönü’nde başkanlığa Osman Bulak seçildi

Çayönü Spor Kulübü başkanlığı için tek aday olarak giren Osman Bulak üyelerden onay alarak Kulüp başkanlığına seçildi

Çayönü Spor Kulübünde başkan Tahir Bulak’ın görevinden istifa etmesinin ardından olağanüstü genel kurula gidildi.

Kulüp lokalinde yapılan olağan genel kurulda başkanlığa Osman Bulak seçildi. Çayönü olağanüstü genel kurul açılış, saygı duruşunun ardından divan başkanlığını Metin Bulak, sekreterlikler ise Fadıl Bender, Cafer Bayır yaptı. Kulübün faaliyet ve mali raporu başkan Tahir Bulak tarafından okunarak oy birliği ile onayladı. Çayönü Spor Kulübü başkanlığı için tek aday olarak giren Osman Bulak üyelerden onay alarak Kulüp başkanlığına seçildi. Çayönü Spor Kulübü başkanlığına seçilen başkan Osman Bulak beş yıldır kesintisi başkanlık görevin başarı ile yürüten Tahir Bulak’a ve üyelere teşekkür ederek başladığı konuşmasında, Kulübe sahip çıkılma noktasında birlik, beraberliğe ihtiyaç olduğu çağrısında bulunarak, destek olunmasını istedi. Genel kurul dilek ve temenniler ile sona erdi. Çayönü Spor Kulübü başkanı Osman Bulak başkanlığında belirlenen yeni yönetim kurulu şöyle oluştu. Arif Kurucu, İbrahim Çayönü, Emre Yıldırım, Behiç Ünetdi, Necip Teker, İbrahim Ersalan, Bayram Ersakan, Osman Çiçek, Erkan Alıcı, Doğan Gözütok, Ümit Amasyalı olarak belirlendi.

Denetleme Kurulu : Tahir Bulak, Mehmet Ersalan, Eyüp Bayır

Çayönü Spor Kulübü başkanı Osman Bulak başkanlığında belirlenen yeni yönetimi kurulu görev dağılım önümüzdeki günlerde belirlenecek.