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Çaykur Rizespor kupada turladı

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Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında YılportSamsunspor, evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz derbisinde, ilk maçı 3-2 kazanan Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi

Çaykur Rizespor kupada turladı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda YılportSamsunspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor, son 16 turuna yükseldi.

53. dakikada YılportSamsunsporlu futbolcu Enes İslam İlkin, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

55. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Konuk ekibin kullandığı köşe atışında, Chatziisaias'ın ceza sahası içinde kafayla indirdiği topu arka direkte Scepovic ağlara gönderdi: 0-1

87. dakikada YılportSamsunspor skora denge getirdi. Ev sahibi takımın atağında, Oğuz Gürbulak'ın ceza sahası içinden sert şutunda, kaleci Tarık Çetin'den seken topu Ahmethan Köse, plase bir vuruşla filelere yolladı: 1-1

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

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