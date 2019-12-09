Çayan futbola dönüyor

Mehmetçik kalesini korurken, ayak bileğinden sakatlanan ve 2 sezondur futboldan uzak kalan Çayan Çeko yeniden futbola dönüyor

İsa TABAK

Çayan Çeko yeniden futbola dönüyor. Başarıyla kalecilik yaptığı dönemde Mehmetçik kalesini korurken, ayak bileğinden sakatlanan ve 2 sezondur futboldan uzak kalan Çayan Çeko yeniden futbola dönüyor.

Ayak bileği kırılan Çayan Çeko, uzun süreli tedavi sürecinden sonra iyileşirken, futbol oynayacak duruma geldi. 2 Ocak’ta başlayacak ara transfer dönemi öncesinde bazı takımlardan teklifler alan kaleci Çayan Çeko, temkinli olsa da futbola dönmeyi arzuluyor.

Çayan Çeko, şu anda BTM Birinci Lig Kırmızı Grup ekibi İncirli’de teknik adam Evren Bahtıkara’nın teknik heyetinde kaleci antrenörü olarak görev yapıyor.