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Çavuş, Görneç'te

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Çavuş, Görneç'te
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BTM Birinci Lig'de Mehmet Kemanecioğlu yönetiminde şampiyonluk hedefinde olacak olan Görneç, kadrosunu güçlendirmek için Mehmet Kemanecioğlu'nun isteği doğrultusunda transferlere başladı.

Mehmet Şah başkanlığındaki Görneç yönetim kurulu, deneyimli orta saha futbolcusu Mehmet Çavuş ile anlaştı. Düzkaya'ya transfer olmaktan vazgeçen Mehmet Çavuş'un transferi için Görneç muhtarı Nevzat Akçagil, asbaşkan Mehmet Salih Havalı ve yönetici Mustafa Şah yoğun devreye girerek çaba gösterip, transferi gerçekleştirdiler.

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