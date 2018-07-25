Çavuş, Esentepe’ye yakın

Dumlupınar ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran tecrübeli futbolcu Mehmet Çavuş için Süper Lig’in yeni ekiplerinden Esentepe kadrosuna katmak için yoğun bir çaba içerisinde

Son 3 sezondur Dumlupınar forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Mehmet Çavuş, sezon öncesi Dumlupınar Türk Spor Kulübü ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırmıştı. Yaşanan bu gelişmeden sonra kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye alan tecrübeli orta saha oyuncusunun bonservisi de elinde bulunuyor. Süper Lig ve 1. Lig ekiplerinden birçok teklif alan Çavuş’u özellikle Süper Lig’in yeni ekiplerinden olan Esentepe’nin kadrosuna katmak için yoğun bir çaba içerisinde olduğu biliniyor. Tecrübeli futbolcunun önümüzdeki günlerde bu yıl hangi takımda oynayacağına karar vermesi beklerken, eski kulübü olan Dumlupınar’a da yeni sezon öncesi başarı temennisinde bulundu.