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Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
Ülke genelinde dün akşam meydana gelen aşırı yağış nedeniyle bir çok ev ve işyerini su bastı. Polisin açıklamasına göre, Lefkoşa'da, Ortaköy ışıkları ile Hastane Çemberi arasında kalan yol su altında kaldığından trafiğe kapatıldı. Trafik ulaşımı alternatif yollardan sağlanıyor. Girne - Değirmenlik anayolu, göletin yaklaşık 500 metre yukarısında yola toprak kayması olduğundan Girne istikametinden gelen sürücüler Değirmenlik Başpınar bölgesine yönlendirmekte. Altınova- Ağıllar yolu tek yönlü, Turnalar - Yarköy yolu ise tamamen trafiğe kapatılmıştı.
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Çatalköy’de kritik maç

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Çatalköy’de kritik maç
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K-PET Birinci Lig’de 12. haftada Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda, Düzkaya ile Karşıyaka arasında oldukça kritik bir karşılaşma oynanacak.

Geçtiğimiz sezon BTM Birinci Lig’de geçtiğimiz sezon aynı grupta yer alan takımın yine Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan final maçı oldukça gergin geçmiş, Düzkaya, Karşıyaka’yı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Karşıyaka ise play off sonrasında K-PET Birinci Lige yükselmişti.

Cumartesi günü saat 14:00’te oynanacak olan karşılaşmayı her 2 takım taraftarının da heyecan içerisinde beklemesi, tansiyonun da yükselmesini sağlarken, geçtiğimiz sezon Düzkaya’yı şampiyon yapan, şimdi ise Karşıyaka’nın başında olan antrenör Orçun Volkan katıldığı programda karşılaşmayı, kendileri için final maçı olarak nitelendirirken, temennisinin gerginliğin olmadığı, centilmence geçen bir maç olması olduğunu söyledi.

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