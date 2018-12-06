Çatalköy’de kritik maç

K-PET Birinci Lig’de 12. haftada Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda, Düzkaya ile Karşıyaka arasında oldukça kritik bir karşılaşma oynanacak.

Geçtiğimiz sezon BTM Birinci Lig’de geçtiğimiz sezon aynı grupta yer alan takımın yine Çatalköy Nihat Bağcıer Stadı’nda oynanan final maçı oldukça gergin geçmiş, Düzkaya, Karşıyaka’yı mağlup ederek şampiyon olmuştu. Karşıyaka ise play off sonrasında K-PET Birinci Lige yükselmişti.

Cumartesi günü saat 14:00’te oynanacak olan karşılaşmayı her 2 takım taraftarının da heyecan içerisinde beklemesi, tansiyonun da yükselmesini sağlarken, geçtiğimiz sezon Düzkaya’yı şampiyon yapan, şimdi ise Karşıyaka’nın başında olan antrenör Orçun Volkan katıldığı programda karşılaşmayı, kendileri için final maçı olarak nitelendirirken, temennisinin gerginliğin olmadığı, centilmence geçen bir maç olması olduğunu söyledi.