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Capital ve Limasol, çeyrek finalist

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Capital ve Limasol, çeyrek finalist
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Aykut Zeki Müderrisoğlu anısına Türk Bankası tarafından geleneksel olarak düzenlenen Bankalar Arası Halı Saha Futbol Turnuvasında çeyrek final maçları başladı.

Göçmenköy Arslan Bıçaklı Halı Sahasında bir aydan beridir devam eden grup maçlarının tamamlanmasının ardından önceki gün çeyrek final maçları start aldı. Çeyrek final ilk maçında Limasol T Kooperatif Bankası, Creditwest’i 4-1, ikinci maçta ise Capital Bank Novabank’ı 8-0’lık skorlarla mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Çeyrek finalde bugün saat 19.00’da KKTC-Merkez Bankası-Asbank, saat 20.00’de ise Türkiye İş Bankası ile Koopbank karşı karşıya gelecekler.

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