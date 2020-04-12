Cantürk: “Lig bitti, düştünüz” diyemezsiniz

Gönyeli teknik direktörü Hüseyin Cantürk, sezonun tescillenmesi ile ilgili yapılan açıklamalara tepki gösterirken, sosyal medyada konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Cantürk’ün sosyal medyadaki açıklaması şöyle:

“Lig sıralamasında şu anda 14. Çetinkaya 19, 15. Düzkaya 17 ve 16. Gençlik Gücü 14 puanla sıralanıyorlar. Oynanmamış da 8 maç vardır. Bu nedenle takımlara, “Lig bitti, siz 2 takım küme düştünüz.” diyemezsiniz. Adaleti sağlayanlar bile bunu kabul etmez.

Ama sağlık konusu önemlidir. Zaten tam önlemi alınmadan, ne devlet ne de federasyon ligleri başlatmaz. Sevgi ile kalın, sağlıkla kalın.”