Canova iyileşme sürecinde

Fırat Canova, yıllardır dizinden yaşadığı soruna çare bulmak için bir operasyon geçirirken iyileşme sürecine girdi

Futbolumuzun önemli teknik direktörlerinden Fırat Canova, yıllardır dizinden yaşadığı soruna çare bulmak için Türkiye’de önemli bir operasyon geçirdi.

Ülkeye gelen ve iyileşme sürecine giren Fırat Canova, ameliyatı ile ilgili olarak mesaj yayınlayarak, spor camiası ve sevenlerine durumu ile ilgili bilgiler verip teşekkür etti. Fırat Canova’nın açıklaması şöyle:

“Herkese teşekkür etmek istedim. Zor bir süreci bitirmek üzereyim. 31 Ekim’de gerçekleşen protez ve tümör ameliyatım başarıyla geçti. Tedavim ise sürmektedir. Cevap veremediğim, mesajlarına dönemediklerim anlayışla karşılayacaktır. Tekrardan iyi dilekleriniz için sizlere teşekkür ederim.”