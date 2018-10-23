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Canlı yayınlar Başkent’ten

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Canlı yayınlar Başkent’ten
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Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) futbolda 6. haftada BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak K-Pet Süper Lig maçlarını açıkladı. Buna göre 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Yenicami AK ile Girne Halk Evi SK arasında oynanacak maç ile 28 Ekim 2018 Pazar günü Lefkoşa Şehit Hüseyin Ruso Stadı'nda oynanacak Küçük Kaymaklı TSK ile Binatlı YSK arasındaki mücadele BRT 1 HD kanalından canlı yayınlanacak.

KARŞILAŞMALAR 14.30'DA BAŞLAYACAK

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF), maç saatleri ile de düzenlemeye gitti. Yapılan açıklamada 6. haftadan itibaren maç saatlerinin 1 saat geriye alındığı duyuruldu. Buna göre K-Pet Süper Lig ve K-Pet 1.Lig maçları 14.30'da başlayacak. Aynı liglerde akşam saatlerinde oynanacak maçlar saat 18.00'de başlayacak. U21 Süper Lig ve U21 1.Lig maçları 12.00'de başlarken, U17 Ligi maçları da 09.45'te başlayacak.

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