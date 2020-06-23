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Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor

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Caner Erkin'in menajeri Batur Altıparmak, "Beşiktaş ile görüştüm. Caner Erkin'in Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim" dedi

Caner Erkin Beşiktaş'tan ayrılıyor

Radyospor'a konuşan menajer Batur Altıparmak, Beşiktaş'tan ayrılacağı konuşulan Caner Erkin'le ilgili dikkat çekici açıklamalar yaptı.

"Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik"

Altıparmak, "Caner'le ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş'la görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim. Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Inter'den ayrılmasını asla istememiştim. Orada hocası tarafından haksızlığa uğradı. Caner orada biraz acele etti ancak bu onun kararı. Sezon sonunda oturup konuşacağız" diye konuştu.

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