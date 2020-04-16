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Canbulat: Yabancılar için üst sınır belirlenebilir

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Şenol Canbulat, “Yabancı futbolcular için ise bir üst sınır belirlenir. Oynamak isteyen futbolcular oynarlar.” açıklamasını yaptı

Canbulat: Yabancılar için üst sınır belirlenebilir

Niyazi ERGÜLEN

K-PET Süper Lig ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova'nın teknik direktörü Şenol Canbulat ekonomik sorun ve yabancı futbolcular konusunda açıklamalarda bulundu.

Şenol Canbulat'ın açıklamaları şöyle:

"Yabancı futbolculara karşı değilim ama bu yaşadığımız süreç ve sonrasında yaşanacak ekonomik sorunlar nedeniyle yabancı futbolcu sayısında indirime gidilebilir.

Ekonomik soruna önlem amacıyla Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu, Kulüpler Birliği ve Futbolcular Derneği bir araya gelip gerekli kararları alırlar.

Yabancı futbolcular için ise bir üst sınır belirlenir. Oynamak isteyen futbolcular oynarlar. Böylelikle onlar da elini taşın altına koymuş olurlar. Çünkü biz teknik adam ve yerli futbolcular, bunu yapacağız."

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