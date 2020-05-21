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Canbulat: Gece maçı oynayalım

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Şenol Canbulat, “Sentetik zemin sıcak havalarda futbol oynamak için iyi bir tercih değildir. Merit Alsancak Yeşilova olarak maçlarımızı gece maçı olarak oynamak istiyoruz.” açıklamasını yaptı

Canbulat: Gece maçı oynayalım

İsmet KARAOSMAN

K-PET Süper Lig ekiplerindenMerit Alsancak Yeşilova,Baf Ülkü Yurdu ve Mağusa Türk Gücü gibi COVİD 19 testi yaptırdıktansonra başladığı antrenmanlarını sürdürüyor.

Teknik direktör Şenol Canbulat ve teknik heyet nezaretinde çalışan Merit Alsancak Yeşilova futbolcuları,Alsancak’taki Milli Park içerisinde kros koşuları yaparak kondüsyon depoluyorlar.

Hazırlıklar ile ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Şenol Canbulat, kendileri açısından en büyük sıkıntının saha olduğun söyledi.

Orhan Dural Sahasının sentetik zemininin sıcak havalarda futbol oynamak için iyi bir tercih olmayacağına dikkat çeken Şenol Canbulat, sıcaklığı daha da artıran bu zemin yerine çim zeminli sahada maçlarını oynamak istediklerini belirtti.

Şenol Canbulat, hava şartlarının daha iyi olmasından dolayı Merit Alsancak Yeşilova olarak maçlarını gece maçı olarak oynamak istediklerine de vurgu yaptı.

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