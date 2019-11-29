Canbulat: Galibiyetten eminim

Necati KÜLAHLILAR

K-PET Süper Ligde çıkışa geçen Merit Alsancak Yeşilova’nın teknik direktörü Şenol Canbulat, 12. haftada oynayacakları Hamitköy maçı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Katıldığı radyo programında Hamitköy maçı ile ilgili konuşan Şenol Canbulat’ın açıklamaları şöyle:

“Merit Alsancak Yeşilova olarak iyi ve kaliteli bir futbolcu kadrosuna sahibiz. Maçlarımızda bunun avantajını kullanıyoruz.

Bu hafta ağırlayacağımız Hamitköy karşısında da geniş ve kaliteli oyunculardan oluşan kadromuzun ve kendi sahamızda oynamanın verdiği avantajı kullanarak 3 puan almak istiyoruz.

Ben galip geleceğimize ve sahadan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum. Hatta bundan eminim.