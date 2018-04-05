Canaltay’a 45 gün ceza

Disiplin Kurulu, geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından cezaları açıklarken Yeniboğaziçi kulüp başkanı Derviş Canaltay’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu, liglerde geçtiğimiz hafta sonu oynanan maçların ardından cezaları açıkladı.

Yeniboğaziçi ile Yenicami arasında oynanan müsabakada Yenicami Teknik Direktörü Sedat Devecioğlu'na yönelik küfürleri ve keza oyun alanına girdiği gözlemci raporundan tespit edilen Yeniboğaziçi kulüp başkanı Derviş Canaltay’a 45 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.

Lapta ile Dumlupınar arasında oynanan mücadelenin tamamlanmasının ardından hakeme yönelik davranışları nedeniyle disiplin kuruluna sevk edilen Lapta Teknik Direktörü Hüseyin Çağer’e ise 2 maç ceza kesildi.

Kırmızı Kart:

1 Maç: Sinan Öğüt (Gençler Birliği), Hasan Mercan, Halit Özcezarlı (Değirmenlik)

Yönetici ve Antrenör Cezaları:

3 Maç: Lütfi Köksal (Gençler Birliği)

2 Maç: Sayıner Seyitler (Binatlı)

1 Maç: Erman Çelik (B.Bağcıl), Soykan Demiray, Jacques (Doğan Türk Birliği)

4 Sarı Kart Cezalıları: Cevdet Gürsel Alıcı (Türk Ocağı), Erce Çakmak (Küçük Kaymaklı), Abbas Osum, Arsoy Şener, Şahin Soyhan (GAÜ Çetinkaya), Burçin Kerimoğulları (Yeniboğaziçi), Yunus Emre İleli (Türk Ocağı), Hüseyin Çıdamlı (Hamitköy), Ali Öztürk (Çanakkale), Yılmaz Şipal (Lefke), Ferda Uygun (B.Bağcıl), Sevban Alıcı (Akova), Mustafa Süzgen (Binatlı), Enes Keser (Doğan Türk Birliği), Turgut Emirtaneoğlu (Cihangir), Mert Keskiner (Yalova), Mehmet Erduran (Merit A.Yeşilova), Doğan Öner (Gençlik Gücü), İsmail Aslan (Esentepe)

Tosunoğlu, disiplinlik oldu

Cihangir ile Küçük Kaymaklı arasında Tahsin Mertekçi Kıbrıs Kupası yarı final 2. tur maçında, Küçük Kaymaklı başkanı Hasan Tosunoğlu, hakem soyunma odasının güvenliğini ihlal edip, hakeme yönelik küfür, hakaret, kişilik haklarına saldırı ve tehdit içerikli söylemleri ve hakemi darp etmeye teşebbüs etmesi sebebiyle, KTFF Disiplin Kurulu'na sevk edildi.