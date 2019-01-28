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Çanakkale’nin, Türkiyeliler’i tanıdık isimler

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Çanakkale’nin, Türkiyeliler’i tanıdık isimler
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K-PET Birinci Lig ekibi Çanakkale, sezonun ikinci devresinde formasını giyecek olan Türkiyeli futbolcularını tanıdık isimler arasından belirledi.

Çanakkale, sezonun ilk devresinde Maraş forması giyen forvet Kaan Ayseki ve geçtiğimiz sezon kısa bir süre Mehmetçik forması giyen Halil Akdoğan’ı kadrosuna kattı. Orta alan futbolcusu Halil Akdoğan sezonun ilk devresini Türkiye BAL ekibi Muşspor’da geçirdi.

Halil Akdoğan ve Kaan Ayseki, Çanakkale’nin geçtiğimiz gün Kıbrıs Kupası’nda Gençlik Gücü ile oynadığı maçta başarıyla forma giydi.

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