Çanakkaleliler disiplinlik

KTFF Soruşturma Mercii, K-PET Birinci Lig’in 14. haftasında Çanakkale ile Mesarya arasında oynanan maçta, Çanakkale futbolcusu kaptan Selçuk Sergeç, Mesarya futbolcusuna tokat attığı için, yine aynı olaya karışan Çanakkale futbolcusu kaleci Umut İlgün ise yaptığı saldırıdan dolayı Disiplin Kurulu'na sevk edildiler.

Çanakkale ile Mesarya arasında oynanan U-21 1. Lig maçında, Çanakkale futbolcusu Yusuf Yusufoğulları herhangi bir izin almaksızın yedek kulübesinden tribünlere gitmesi ve tribünde olduğu sırada iki kez izinsiz sahaya girerek Mesarya futbolcusuna saldırdığı için Disiplin Kurulu'na sevk edildi.