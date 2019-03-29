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Çanakkale ve Maraşlıların cezaları ağır oldu

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Çanakkale ve Maraşlıların cezaları ağır oldu
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KTFF Disiplin Kurulu Av Ahmet Mahirel başkanlığında toplanarak, K-PET Liglerinde meydana gelen olaylar ve kendisine yapılan şikayetleri dikkate alıp, kararlarını açıkladı. 

Maraş Stadında oynanan Maraş – Çanakkale maçında rakip takım futbolcusuna fiili müdahalesi nedeniyle oyundan ihraç edilen, sonra kavgaya karışan Çanakkale futbolcusu Yunus Kalaycı’ya 5 maç ceza verildi.

Aynı maçta rakip takım futbolcusuna yönelik tükürmesi nedeniyle oyundan ihraç edilen, sonra kavgaya karışan Maraş futbolcusu Salih Kemaneciler’e 5 maç ceza verildi.

Devrenin tamamlanmasından sonra maçın hakemlerine yönelik ağır hakaret, küfür ve tehditleri nedeniyle Maraş başkanı Gökhan Bülbül’e 60 gün ceza verildi.

Maraş – Çanakkale U21 1. Lig maçında hakeme yönelik küfür nedeni ile oyundan ihraç edilen, sonra hakeme saldırıda bulunarak itmek ve tokat vurmak suretiyle darp eden Maraş futbolcusu Ekrem Gök’e, 18 maç ceza verildi.

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